« La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort en matière correctionnelle et de flagrant délit ; sur renvoi de la cause par décision de la Cour suprême et après avoir écouté les parties… confirme en tous ses points la décision du Tribunal de Natitingou rendue le 24 août 2017 et décerne un mandat d’arrêt … ». C’est la substance de la décision rendue le mardi 09 mars 2021 par la Cour d’appel de Parakou dans l’affaire « 24 kg d’ivoires d’éléphants » arrêtés à Natitingou. Justice a été rendue à l’âme des éléphants abattus en août 2017 par deux trafiquants fauniques à Natitingou. Après le ballet de correspondances entre le Tribunal de première instance de Natitingou, la Cour d’appel de Parakou et la Cour suprême, la Cour d’appel de Parakou a rendu son verdict et a confirmé la décision de première instance. C’était sur renvoi de la Cour suprême. Cette décision est un grand soulagement pour les activistes qui ne cessent de l’ovationner car elle contribue à la lutte contre la criminalité faunique. Pour rappel, il s’agit de 2 trafiquants condamnés par le Tribunal de Natitingou à 48 et 40 mois d’emprisonnement ferme dans un dossier de flagrant délit de 24 kg d’ivoires d’éléphants. Pour une fois encore, la justice vient de jouer sa partition dans le combat contre la criminalité faunique. La question de « tolérance zéro » a tout son sens surtout que le gouvernement actuel attache du prix à la protection du patrimoine faunique béninois pour que les parcs et ses ressources naturelles emblématiques contribuent au développement durable.

Serge Adanlao