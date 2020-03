Réclamation de congés de Pâques anticipés:Les Centrales et Confédérations syndicales satisfaites 

By

Les Centrales et Confédérations syndicales du Bénin saluent la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi face à la pandémie du Coronavirus à travers les mesures prises pour contrer la propagation du virus. C’est dans l’après-midi d’hier lundi 23 mardi 2020 que les secrétaires généraux de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin), de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (Cgtb), de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (Unstb), de la Centrale des syndicats unis du Bénin (Csub) et de la Centrale des syndicats du privé et de l’informel du Bénin (Cspib) ont fait cette déclaration à la Bourse du travail.

A travers la voix de Apollinaire Afféwé, secrétaire général de l’Unstb, les représentants des travailleurs ont demandé par la même occasion au gouvernement d’aller au-delà de ces mesures préventives en anticipant sur les congés de Pâques dans les écoles, lycées, collèges et universités. Ce qui a été fait. La non-disponibilité des dispositifs de lavage des mains dans la plupart de ces lieux et l’importance de la mesure relative à la distanciation sociale d’un mètre entre les apprenants sont entre autres raisons avancées. Ils ont pour finir, lancé un appel aux parents d’élèves qui doivent aussi jouer leur partition dans l’encadrement et la surveillance des enfants.

Gildas Azongnissou (Stag)