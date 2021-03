Recommandation de la séparation de la communication du gouvernement de celle du duo candidat Talon-Talata:Alain Oroula recadre la société civile

Alain Orounla a recadré les acteurs de la plateforme de la société civile qui estiment qu’il confond son rôle de porte-parole du gouvernement à celui du porte-parole du duo candidat Talon-Talata. A en croire le ministre de la Communication et de la poste, il n’y a pas de confusion dans son rôle. Cela, dans la mesure où, la campagne électorale qui s’annonce et la candidature déclarée du président de la République ne l’empêchent pas d’assumer son rôle du président de la République et de continuer à gouverner le Bénin, puisque le service public est une continuité. « De la même manière, je me tiens devant vous à ma qualité du ministre de la Communication et de la poste et porte-parole du gouvernement qui rend compte. Il n’y a donc aucun risque de confusion dans un esprit cartésien rationnel comme le mien », a-t-il rassuré. Pour rappel, le groupe national de réponse électorale (Gnre), a recommandé à l’endroit du chef de l’Etat, au cours d’une sortie médiatique à Cotonou, à veiller à la séparation de la communication officielle du gouvernement de celle du duo candidat Talon-Talata afin d’éviter toutes confusions de rôle au niveau des populations.

O. I. A