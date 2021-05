Reconduction de ses ministres dans le nouveau gouvernement:Le Br reconnaissant envers Talon

By

(Les promus invités à la cohésion et à la solidarité sous le leadership du président de la République)

La reconduction des ministres Abdoulaye Bio Tchané, Adidjatou Mathys, Hervé Hèhomey, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Shadiya Assouman, Samou Séidou Adambi, Jean-Claude Houssou et Modeste Kérékou dans le premier gouvernement du quinquennat 2021-2026 par le président Patrice Talon ne laisse pas indifférent les responsables du Bloc républicain (Br). Dans un message de félicitations en date du 25 mai 2021 rédigé par le secrétaire général national, le parti « témoigne sa reconnaissance au président de la République dont la sollicitude constante à son égard galvanise les militants à la base et renforce son ancrage ». Il profite de la même occasion pour inviter les ministres promus à la cohésion et à la solidarité sous le leadership éclairé du président de la République. Lire ci-dessous le message.

Message de félicitations du Bloc républicain

A la suite de son investiture en tant que président de la République du Bénin pour un second mandat, le Chef de l’Etat son Excellence Patrice Talon, a procédé ce mardi 25 mai 2021, à la formation de son premier gouvernement pour le quinquennat 2021-2026.

Le Bloc républicain s’est vu honoré par le Président de la République avec la reconduction de huit de ses ministres sortants. (Confère liste des Ministres Br du gouvernement en images).

Cette confiance renouvelée du Chef de l’Etat, témoigne du rôle important joué par notre famille politique pour la réussite de son premier mandat. Elle est également le signe indéniable que le premier magistrat du pays considère notre parti comme un acteur de premier plan dans la poursuite de la dynamique entamée depuis 2016. Aussi ceci constitue-t-il une invitation au Br à davantage travailler pour toujours mériter cette attention du chef du gouvernement.

Le Bloc républicain tient à témoigner sa reconnaissance au président Patrice Talon dont la sollicitude constante à son égard galvanise les militants à la base et renforce l’ancrage du parti.

Le Bloc républicain adresse ses chaleureuses félicitations à tous ses membres qui ont été honorés, et leur souhaite beaucoup de réussite dans leurs missions républicaines.

Enfin, le Bloc républicain invite l’ensemble des ministres du gouvernement, tous bords confondus, à la cohésion et à la solidarité sous le leadership éclairé du Président de la République. Il compte sur l’engagement partagé de toute l’équipe pour la réussite de ce nouveau mandat hautement social, comme annoncé par le Chef de l’Etat, lors de son investiture le dimanche 23 mai 2021 à Porto-Novo.

Fait à Cotonou le 25 Mai 2021

Le Secrétaire Général National

Abdoulaye Bio Tchané