Recrudescence du Covid-19:Le ministre de la Santé appelle à la responsabilité individuelle

La recrudescence depuis quelques jours du nombre de cas de contamination au Covid-19, était au centre de la sortie médiatique du ministre de la Santé, Benjamin Hounpkatin, dans l’après-midi du jeudi 18 juin 2020. Les statistiques présentées, révèlent que 597 cas de contamination sont enregistrés à ce jour, avec 11 cas graves et 11 décès. Selon le ministre Hounkpatin, le mal n’est pas encore vaincu, et le respect des gestes barrières est toujours de mise. « Il faut se protéger et protéger les autres. C’est une question de responsabilité individuelle et collective », a-t-il ajouté. Pour le patron de la santé au Bénin, le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières est d’autant plus nécessaire qu’il est urgent de protéger les personnes âgées ou à la santé fragile. En effet, parmi les 11 décès, les 6 derniers étaient diabétiques. D’autres maladies chroniques comme la drépanocytose, l’hypertension artérielle peuvent également êtres des facteurs d’aggravation. Par ailleurs, parmi les 597 cas, 75% sont concentrés dans les départements du cordon sanitaire, soit l’Atlantique, le Littoral et l’Ouémé.