Recrutement de 1600 agents contractuels au profit du Ministère de la santé:Détails sur la programmation des candidats et les centres de composition

Les 15 et 16 mai prochain, les candidats au concours de recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l’Etat au profit du ministère de la Santé vont plancher. A travers un communiqué, la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, renseigne sur leur programmation et les centres de composition retenus.

Communiqué

Le ministre du Travail et de la fonction publique informe les candidats au concours de recrutement de mille six cents (1600) Agents contractuels de droit public de l’Etat au profit du Ministère de la Santé, session des samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 que les listes définitives d’inscription des candi-dats autorisés à composer, peuvent être consultées, sur le portail web du ministère à l’adresse www.travail.bj ou dans les Directions départementales du Travail et de la Fonction publique à partir du vendredi 07 mai 2021.

La programmation des candidats dans le cadre du déroulement des épreuves se présente comme suit;

• Samedi 15 mai 2021; candidats inscrits dans les emplois des person-nels médical et paramédical;

• Dimanche 16 mai 2021: candidats inscrits dans les emplois du per-sonnel administratif.

Par ailleurs, les épreuves se dérouleront par département dans les centres ci-après;

•Journée du samedi 15 mai 2021

Cotonou

– Lycée Technique F. M. Coulibaly ;

– Ceg Akpakpa Centre.

Porto-Novo

Lycée Béhanzin

Lokossa

Ceg 1

Abomey

Lycée Houffon

Parakou

Ceg Hubert Maga

Natitingou:

Ceg 1.

• Journée du dimanche 16 mai 2021

Cotonou

– Ceg Sainte Rita ;

– Ceg Zogbo.

Porto-Novo

Ceg Djègan-Kpèvi

Lokossa

Ceg 1

Abomey

Ceg 1

Parakou

Lycée Mathieu Bouké

Natitingou :

Ceg 1.

Enfin, le ministre du Travail et de la fonction publique rappelle que l’heure de la présentation effective des candidats dans les salles de composition est fixée à 07 heures 30 minutes au plus tard.

Aucun retardataire ne sera admis dans un centre de composition.

Le ministre du Travail et de la fonction publique

Adidjatou Mathys