Recrutement de 1600 agents de santé:Le dépôt des dossiers prolongé au lundi 19 avrili

La phase de dépôt des dossiers pour le concours de recrutement de mille six cents (1600) agents contractuels de droit public de l’Etat au profit du Ministère de la Santé est prorogée jusqu’au lundi 19 avril 2021. C’est ce qu’indique le communiqué du ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys, en date du 12 avril. Selon le communiqué, les candidats peuvent déposer leurs dossiers dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique (DDTFP) jusqu’au lundi 19 avril 2021. La journée du samedi 17 avril reste exceptionnellement ouvrée pour la réception des dossiers. Le dépôt des dossiers de candidature a débuté le lundi 29 mars. De même, un rectificatif indique la ministre, est apporté à certains emplois et épreuves de compositions. Les emplois concernés figurent dans un tableau consultable à l’adresse www.travail.gouv.bj et dans les directions départementales du ministère.

Léonce Adjévi