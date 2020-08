Recrutement de 60 élèves-professeurs certifiés:La date de clôture de la réception des dossiers reportée

La date de clôture de réception des dossiers de candidatures au concours de recrutement de 60 élèves-professeurs certifiés au profit du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle initialement prévue pour le mercredi 26 août 2020 est reportée au mercredi 2 septembre 2020.

C’est à travers le communiqué en date du mercredi 26 août 2020 et signé par la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys que l’information a été rendue publique. Pour toutes informations complémentaires, notamment la liste des pièces à fournir, les matières de composition, la durée des épreuves et les centres de composition, les candidats peuvent consulter le portail web du Ministère du travail et de la fonction publique à l’adresse www.travail.gouv.bj ou écrire à concourspublic@gouv.bj.

Benjamin N. Douté