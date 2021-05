Recrutement des contractuels de 2016 au primaire:Le dossier des enseignants attendu au plus tard le 11 juin

Les agents contractuels recrutés en 2016 pour servir dans l’enseignement maternel et primaire sont invités à déposer leurs dossiers au niveau des Directions départementales des enseignements maternel et primaire au plus tard ce mardi 11 juin. C’est ce qu’indique un communiqué du Secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements maternel et primaire. Les dossiers seront déposés au niveau des Directions départementales des enseignements maternel et primaire. La procédure s’inscrit dans le cadre du processus devant aboutir à la signature de leur contrat à durée indéterminée.

Léonce Adjévi