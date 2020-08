Réélection de Patrice Talon en 2021:Le 2Rpt sonne la mobilisation

Le Rassemblement pour la réélection de Patrice Talon (2Rpt) suscite la candidature du chef de l’Etat pour un second mandat. Ce regroupement de jeunes qui invite le chantre du Nouveau départ a déclaré sa candidature pour l’élection présidentielle de 2021 l’a fait savoir, dimanche, 23 août 2020 dans la Commune d’Abomey-Calavi. Prétextant du fait qu’on ne change pas une équipe qui gagne, le 2Rpt a remercié Patrice Talon à travers ses innovations dans les différents secteurs d’activité et l’encourage à poursuivre l’œuvre entamée pour les cinq prochaines années. Dans son allocution, Jerónime Adoukonou, organisatrice général du mouvement a fait un bilan global des actions entreprises par le gouvernement depuis 2016. « L’avènement du chef de l’Etat à la tête de la magistrature suprême a permis au pays de connaître de bonnes performances dans les différents secteurs d’activité dont l’énergie, l’agriculture, la construction d’infrastructures routières et sociocommunautaires. Il faudrait que le peuple béninois continue à bénéficier des bonnes œuvres pour les prochaines années d’autant plus la constitution le lui permet », a-t-elle laissé entendre. Le président du 2Rpt est allé dans le même sens. Pour Jean Claude Sokpon, le mouvement dont il a la charge en collaboration avec d’autres regroupements est prêt pour accompagner le chef de l’Etat afin qu’il puisse rempiler en 2021. « Nous avons fait un choix que nous pensons être le meilleur et nous sommes sûr de notre victoire qui permettra la poursuite de l’œuvre salvatrice de Patrice Talon pour le bonheur du peuple béninois. A l’endroit de la jeunesse, je voudrais dire que l’avenir du pays se joue maintenant et il ne faudra pas lésiner », a-t-il fait savoir. Le parrain de la cérémonie, Armand Dètondji a, pour sa part, félicité le 2Rpt pour son optimisme. « La tâche paraît facile mais il faudra beaucoup d’effort et d’abnégation. Il y a un grand travail à faire à notre niveau pour la réélection de Patrice Talon et je demande à tout un chacun de se mobiliser pour un succès éclatant lorsque le top sera donné », a précisé Armand Dètondji. On pouvait constater à cette cérémonie, la présence de plusieurs autres mouvements tels que : Espoir Patrice Talon 2021, le mouvement Afouka-Fouka de Glo-Djigbé de même que la présence de sa majesté, Dada Aglimassè, 6ème roi d’Adjokan.

Marcus Koudjènoumè