REFORME A LA CADHP : TALON PROPOSE LA CRÉATION D’UNE COUR AFRICAINE DE JUSTICE

Le président Patrice Talon, après la décision de désengagement du Bénin des requêtes individuelles et des Ong, prépare un projet de réforme sur la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Selon le ministre de la justice qui était face aux professionnels des médias cet après-midi, le président Patrice Talon présentera ce projet de réforme à ses pairs lors de la prochaine conférence des chefs Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. En clair, il s’agit d’un projet de réforme des institutions juridictionnelles de l’Union africaine à travers la mise en place rapide d’une Cour africaine de justice et des droits de l’homme tel que voulue par la 3ème Session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement tenue en juillet 2004. Pour Sévérin Quenum, le Bénin demeure partie au protocole portant création de la Cadhp, et à ce titre, reste justiciable de cette juridiction dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 4 dudit protocole.