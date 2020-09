Réhabilitation du siège de la Cour constitutionnelle:61% de taux d’exécution des travaux

Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou, a effectué le mercredi 16 septembre 2020, une visite d’inspection sur le chantier du siège de la Haute juridiction. Il s’y est rendu pour apprécier le niveau d’avancement des travaux de construction et de rénovation du siège. Sur les lieux, le numéro 1 de Cour a reçu d’amples explications de la part des techniciens en charge des travaux sur leur évolution.

Il s’agit entre autres, de Nourou Dine Toukourou, architecte, d’Ifèdé Balle, représentant du Ministère du cadre de vie et du développement durable et de Apollinaire Matro, directeur de la société Mapolo. Selon ce dernier, 61% d’avancement des travaux sont déjà exécutés et il ne manque que les travaux de finition (électricité, plomberie, climatisation, câblage, peinture, etc.). Le président de la Cour constitutionnelle s’est dit satisfait du travail abattu au vu de l’évolution du chantier. Il a félicité les différentes équipes techniques pour la qualité de leurs prestations et les a exhortés à continuer dans cette dynamique pour le respect du délai. La réception provisoire du bâtiment est prévue pour le 11 décembre 2020, date du 30ème anniversaire de la Constitution béninoise. Il faut noter que le président de la Cour constitutionnelle était accompagné lors de cette visite du Vice-président de la Haute juridiction également président du comité de suivi, Razaky Amouda Issifou, du conseiller Rigobert Azon, des membres du cabinet et du secrétariat général de l’institution.

Bour-Han Amoussa (Stag)