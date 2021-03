Remise de document à l’ancien président de la Cour suprême:Joseph Djogbénou rend hommage à Ousmane Batoko

Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou rend hommage à l’ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. C’est dans ce cadre qu’il lui a remis lundi 22 mars 2021, un document des études intitulées « Autour de l’Etat, des droits et de la justice ».

Il s’agit d’un document constitué d’articles et témoignages, en l’honneur du président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Selon la Secrétaire générale de la Haute juridiction et co-directrice des études, le professeur Dandi Gnamou, l’objectif était de réaliser le bilan des dix dernières années de la Cour suprême en hommage au premier président de l’institution. Un projet qui, par la suite, s’est vu transformé en un ouvrage qui rassemble des articles et témoignages en l’honneur d’Ousmane Batoko, à cause de la recrudescence du Covid-19 à la fin de l’année 2020. D’un volume total de 615 pages, le document est riche de trente-deux témoignages et contributions. Précédé de la déclinaison de la carrière du dédicataire, illustré en image, il s’achève par une sélection des arrêts rendus par la section électorale contentieuse, que le président Ousmane Batoko a présidée lors de la gestion du contentieux des élections communales et municipales de mai 2020, et le dernier discours de la rentrée judiciaire. Au nom de l’ensemble des témoins de l’ouvrage, Maître Robert Dossou a remercié l’équipe qui a réussi à livrer l’ouvrage. Pour lui, Ousmane Batoko est en train de partir de la Cour suprême après un mandat de dix ans, pour revivre dans d’autres dimensions. Pour le professeur Théodore Holo, le choix de l’homme public était le plus important. A sa prise de parole, le président de la cour Constitutionnelle Joseph Djogbénou, a dit témoigné ses reconnaissances à l’ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko pour sa grande contribution dans le cadre de l’animation de la vie des institutions. Il est à rappeler que la cérémonie de remise du document a eu lieu au siège de ladite juridiction à Porto-Novo, en présence de plusieurs présidents d’institution, du Médiateur de la République, des universitaires, des personnalités et des acteurs impliqués.

Léonce Adjévi