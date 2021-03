Rencontres à huis clos avec les partis politiques de la mouvance:Les dernières consignes de Talon avant la campagne

La campagne pour l’élection présidentielle s’ouvre le 26 mars prochain. Pour permettre aux partis politiques de la mouvance de disposer d’éléments de langage pointus afin de convaincre les électeurs sur le bien-fondé du vote du duo Talon-Talata le 11 avril, une série d’échanges a été organisée dans la journée du mercredi 17 mars 2021 au palais des congrès. Les rencontres présidées par Patrice Talon en personne, ont connu la participation des responsables à divers niveaux du Prd, de l’Udbn, du Moele-Bénin ainsi que des membres du comité médias de la coordination nationale de campagne du duo.

Le président Patrice Talon et sa colistière continuent de peaufiner les stratégies de la victoire au premier tour de la Présidentielle du 11 avril prochain. Le duo multiplie les rencontres avec les états-majors des partis politiques de la mouvance pour ne laisser aucune place à l’adversaire. C’est ainsi qu’après les grands blocs de la mouvance à savoir le Bloc républicain (Br) et l’Union progressiste (Up), le duo Talon-Talata a rencontré séparément mercredi dernier, les trois autres partis à savoir le Parti du renouveau démocratique (Prd), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) et le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). L’exercice visait à présenter aux membres des bureaux politiques, des directions de campagne, aux délégués et coordonnateurs communaux et départementaux de chacun des partis, le programme d’actions 2021-2026 et les éléments de langage pour convaincre les électeurs à choisir le duo Talon-Talata le 11 avril prochain pendant la campagne. Domaine par domaine, le programme d’actions du prochain quinquennat a été dévoilé aux responsables des partis par le directeur à la communication de la présidence de la République, Wilfrid Léandre Houngbédji. Ces derniers, à leur tour, ont l’obligation de vulgariser le document sur le terrain pour convaincre les électeurs.

Quid du programme 2021-2026 ?

Le programme d’action 2021-2026 de 52 pages présenté n’est pas un nouveau projet de société car il s’agit d’une continuité des actions entamées depuis 2016. La précision a été apportée au cours de la rencontre a-t-on appris de sources bien informées. Il dresse les actions à mener au cours des cinq prochaines années dans différents secteurs. De l’éducation à la santé en passant par l’agriculture, l’eau potable et le sport, rien n’a été occulté par le patron de la communication du palais et le candidat Patrice Talon qui n’a pas boudé son plaisir à intervenir à chaque fois que le besoin se faisait sentir pour clarifier certains pans du programme. La séance de questions-réponses avec les représentants des partis a permis au duo de repréciser ses ambitions pour le pays et d’attirer l’attention des leaders de partis politiques sur le fait qu’aucun duo ne doit être minimisé au cours de la campagne.

Serge Adanlao