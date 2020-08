Rencontres chef de l’Etat avec les deux blocs de la mouvance présidentielle:Le fonctionnement de l’Up et du Br passé au peigne fin

Le chef de l’Etat poursuit ses rencontres avec les formations politiques de la mouvance soutenant ses actions. Après le Bloc républicain (Br) en début de semaine, Patrice Talon a tenu une rencontre avec le bureau politique de l’Union progressiste (Up) élargie aux maires hier jeudi 20 août 2020 à Cotonou. Cette séance a permis au chef de l’Etat de s’imprégner du fonctionnement du parti et de prendre connaissance du point de sa participation aux élections communales et municipales de mai 2020.

Le président Patrice Talon a pris part hier à une rencontre du bureau politique de l’Union progressiste (Up) hier élargie aux maires à Cotonou. Organisée à Bénin royal hôtel, la séance de travail a été l’occasion pour le chef de l’Etat de s’imprégner du fonctionnement de la première force politique actuelle du pays. De sources crédibles, le député Bonaventure Aké et le conseiller Lazare Sèhouéto ont à tour de retour présenté le point de la participation du parti aux élections communales et municipales et les activités à venir au sein du parti. Au plan financier, les attentes du président de la République n’ont pas été comblées renseignent nos sources. Des instructions ont été données pour régulariser le bilan financier des dernières élections communales et municipales. Pour mieux relever les défis à venir, une meilleure organisation du parti s’impose. Convaincu de cela, des instructions ont été données dans ce sens. Par rapport à la Présidentielle de 2021 qui focalise les attentions, le chef de l’Etat n’a pas dit à ses vis-à-vis s’il sera candidat ou pas. Il a exhorté le parti à ne pas dormir sur ses lauriers. De ce point de vue, Bruno Amoussou et les siens devront travailler pour corriger les défaillances notées dans la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Le parti est appelé aussi à se tenir prêt pour conquérir et exercer le pouvoir d’Etat en 2021. Avec le bureau politique du Bloc républicain, l’exercice a été le même. Les consignes ont été passées pour que le parti puisse servir de modèle sur l’échiquier politique national.

Abdourhamane Touré