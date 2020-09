Renforcement de la protection des espèces menacées d’extinction:La répression pour décourager les criminels fauniques

Les criminels fauniques rivalisent toujours d’ardeur malgré l’existence des lois et conventions. Face à l’ampleur du phénomène qui constitue une menace à la protection des espèces menacées d’extinction, seule la répression via l’application des sanctions reste et demeure le dernier recours pour décourager les auteurs ou complices de la destruction de la faune. Parlant des dispositions juridiques au Bénin, il y a la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune qui s’ajoute aux conventions (la Cites) que le pays a ratifiées pour la sauvegarde des animaux sauvages en danger critique d’extinction. En annexe 1 de cette loi et au rang des mammifères, sont cités entre autres, l’éléphant, le buffle de forêt, le sitatunga, le guépard, le pangolin qui sont des espèces intégralement protégées. Dans la catégorie des oiseaux, on peut citer les vautours, les rapaces nocturnes, l’aigle pêcheur et bien d’autres. Parlant des reptiles, il y a les crocodiles, le caméléon, les tortues marines et la tortue géante terrestre. Personne ne peut détenir, transporter ou commercialiser les trophées de ces espèces. Les articles 153, 154 et 166 de la loi portant régime de la faune au Bénin définissent clairement les amendes et les peines privatives de liberté encourues. Malgré ces dispositions, les réseaux criminels n’ont toujours pas baissé les bras. Renforcer la sensibilisation répressive n’est pas loin d’être un moyen efficace de lutte contre la criminalité faunique. L’appareil judiciaire ne cesse de jouer son rôle pour réprimer les trafiquants. La preuve, le Tribunal de Parakou a condamné en juillet 2020, un trafiquant d’ivoires à 36 mois de prison ferme. Dans la même dynamique, le Tribunal de Cotonou a condamné des trafiquants d’ivoires à 12 mois d’emprisonnement ferme. Ce cap doit être maintenu pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre la criminalité faunique.

Serge Adanlao