Renforcement des capacités et prestations des infrastructures éducatives au Bénin:La Badea débloque 26 milliards au profit de deux universités thématiques

Dans le but d’améliorer les infrastructures des deux universités thématiques du Bénin en termes de capacité et de prestation, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) vient de débloquer 26 milliards de francs Cfa. Un atelier a été consacré à la formation technique des acteurs aux procédures de la Badea le jeudi 18 mars 2021 à Cotonou. C’est la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan, qui a procédé au lancement des travaux à Cotonou.

L’Université nationale d’agriculture (Una) de Porto-Novo et celle des sciences techniques, ingénierie et des mathématiques d’Abomey, sont retenues dans le cadre du projet du renforcement des capacités et prestations de leurs infrastructures. En effet, les infrastructures en termes de capacité et de prestation de ces deux universités thématiques du Bénin seront donc améliorées dans les jours à venir. C’est la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) qui finance ce projet à hauteur de 26 milliards de francs Cfa. « Ce programme a pour objectif d’accroître les capacités d’accueil des deux universités thématiques, d’améliorer la qualité de la formation et de la recherche dans les deux universités, de renforcer leurs capacités managériales et la coordination de ce secteur. », a expliqué Eléonore Yayi Ladekan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. De sa déclaration, il ressort que le gouvernement a prévu dans son Pag un plan dont le but est d’agir à la base au niveau des structures qui forment les ressources humaines afin de les doter d’un moyen utile qui produit des ressources humaines de qualité. A l’en croire, cet atelier technique vise à aguerrir toutes les parties prenantes à la compréhension de leur rôle et des procédures. A noter que la cérémonie de lancement dudit atelier a connu la présence de l’ancien ministre d’Etat, Zoul-Kifl Salami qui a joué un rôle important au côté du gouvernement béninois pour faciliter l’obtention du financement de ce projet.

Merveille Sagbohan (Stag)