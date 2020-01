Rentrée gouvernementale après les fêtes de fin d’année:Cap sur les défis de 2020

Le gouvernement a repris les activités hier lundi 6 janvier 2020 avec le comité interministériel après quelques jours de repos liés aux fêtes de fin.

Après quelques jours de repos en prélude aux fêtes de fin d’année, le gouvernement a repris du service. Déjà hier lundi 6 janvier 2020, le comité interministériel s’est réuni pour préparer le Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement du gouvernement ont pris part à ce comité à l’exception d’un seul ministre en mission hors du pays. Comme à l’accoutumée, cette année sera également une année des défis majeurs de développement. Les couleurs ont été d’ailleurs annoncées par le chef de l’Etat, Patrice Talon, lors de la présentation des vœux au peuple béninois à l’occasion du nouvel an. Il a saisi, une fois encore, l’opportunité pour réaffirmer son engagement à œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des populations. Alors convaincu que cette nouvelle année sera une étape charnière, il a promis de faire du Bénin une référence en matière de développement. En effet, la constance de ses efforts et sa détermination à gagner le pari du développement garantissent une année 2020 prometteuse à tous égards. Ainsi, en plus des investissements structurants en cours pour améliorer et moderniser l’éducation, la santé, la sécurité, l’administration et le cadre de vie, d’autres mesures sociales fortes seront engagées. Pour maintenir le cap afin d’atteindre les objectifs de développement, il a invité le peuple à un peu plus de rigueur et de sérieux au travail, et plus de patriotisme pour y parvenir.