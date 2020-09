Rentrée scolaire 2020-2021 à Sèmè-Podji:La fondation Abakè appuie les élèves démunis de plusieurs Epp en kits scolaires

La fondation Abakè vole au secours des enfants démunis de plusieurs Ecoles primaires publiques de la Commune de Sèmè-Podji en ce début d’année scolaire 2020-2021. Fidèle à ses actions sociales dont l’un des objectifs est d’aider les couches vulnérables, elle a procédé hier, lundi 28 septembre 2020, à la remise de 1000 kits scolaires à plusieurs apprenants. Les bénéficiaires sont des élèves des Ecoles primaires publiques de Yémalin, de Djeffa Glégbonou, de Djeffa et de Sèkandji 3. A ces derniers, s’ajoutent les apprenants de l’Association mondiale de l’appel à l’islam. Selon la coordinatrice de la fondation, Chérita Walter, ce don vise à aider les enfants les plus démunis à bien démarrer la rentrée. « C’est la rentrée. La fondation Abakè comme d’habitude tend la main aux enfants les plus démunis pour leur permettre d’effectuer une excellente reprise des classe. Notre but est de toujours aider les plus démunis à être plus stables dans ce qu’ils font », a-t-elle expliqué. Les bénéficiaires ont été sélectionnés par les différents encadreurs compte tenu de leurs besoins à chaque rentrée des classes. Les kits scolaires distribués ont également pris en compte le niveau d’étude de ses enfants. Ils sont constitués entre autres, de sacs, de stylos, de cahiers, de vrais dessinateurs etc. A chaque étape de la remise de don, les apprenants de même que leurs encadreurs ont témoigné leur reconnaissance à la fondation Abakè qui vient une fois encore leur témoigner sa solidarité en ce jour de la rentrée. C’est le cas de Denise Gankpin, directrice du Groupe B de l’Ecole primaire publique de Yémalin et de Maxime Avocèvou, directeur du groupe A de Djèffa Glégbonou. « Vous venez une fois encore de nous manifester votre solidarité. Nous voudrions remercier l’équipe de la fondation Abakè. Nous sommes très contents de votre geste », a laissé entendre Denise Gankpin. Profitant de l’occasion, ils ont aussi formulé quelques doléances, notamment la dotation de leurs écoles en tables, bancs et latrines. La requête a été bien enregistrée par la coordinatrice de la fondation qui a promis fait le nécessaire pour les satisfaire le plus vite que possible. Il est à rappeler que cette remise de kits scolaires aux élèves démunis intervient après celle des masques et dispositifs de lavage de mains à ces écoles dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

Léonce Adjévi