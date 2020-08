Rentrée scolaire 2020-2021 dans les Lycée technique et professionnels:Les registres d’inscription à titre payant ouverts du 20 août au 9 septembre

By

Les registres d’inscription à titre payant dans les Lycées technique et professionnels sont désormais ouverts du jeudi 20 août au mercredi 9 septembre 2020. L’annonce a été faite par le ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo par communiqué en date du vendredi 21 août 2020. Lire ci-dessous le communiqué.

Communiqué

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2020- 2021, le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle informe le public que le registre des inscriptions à titre payant dans les Lycées techniques et professionnels est ouvert du jeudi 20 août au mercredi 9 septembre 2020.

Les formations sont offertes dans les métiers/spécialités:

– des Sciences et Techniques administratives et de gestion;

– des Sciences et techniques industrielles;

– des Sciences et techniques de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;

– des Sciences et techniques de l’enseignement familial et social;

– des Sciences et techniques des métiers d’art.

Ces formations conduisent à l’obtention du Certificat d’aptitude professionnelle (Cap), du Baccalauréat technologique et du Diplôme de technicien aux métiers (Dtm).

Conditions à remplir et classes ouvertes

Pour la formation au Cap: justifier du niveau de la classe de 3ème de l’Enseignement

Secondaire Général et être âgé de 14 ans au moins et de 22 ans au plus au 31 décembre 2020.

Les classes ouvertes à cet effet sont les suivantes:

– première année des spécialités Employé de bureau et Aide comptable des sciences et techniques administratives et de gestion;

– première année des spécialités/métiers des Sciences et techniques industrielles;

– première année des spécialités/métiers des Sciences et techniques de l’enseignement familial et social;

– première année des spécialités/métiers des Sciences et techniques de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;

– première année des spécialités/métiers des Sciences et techniques des métiers d’art.

Pour la formation au Bac technologique: être titulaire du Brevet d’Etudes du Premier cycle (Bepc) ou d’un diplôme reconnu équivalent et être âgé de 14 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2020. Les classes ouvertes à cet effet sont les suivantes:

– la classe de seconde des spécialités G1, G2, et G3 des Sciences et techniques de l’administration et de gestion;

– la classe de seconde des spécialités E, T, FI, F2, F3 et F4 des Sciences et techniques industrielles;

– la classe de seconde de la spécialité Hôtellerie et de la restauration;

– la classe de seconde de la spécialité Tourisme;

– la classe de seconde des Métiers de la mode et du vêtement;

– la classe de seconde des spécialités/métiers des Sciences et techniques de l’enseignement familial et social.

Pour la formation au Diplôme de technicien aux métiers (Dtm) : être titulaire du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un Certificat d’aptitude professionnelle (Cap) et être âgé de 14 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2020. Les classes ouvertes à cet effet sont les suivantes:

– la classe de seconde des métiers Froid et climatisation, Installation et maintenance informatique, Dessin projeteur bâtiment, Opérateur géomètre, Bâtiments et travaux publics, Fabrication mécanique, Mécanique automobile, Obb, Constructeur d’équipements mécano-soudés, Eau et assainissement des sciences et techniques professionnelles;

– la classe de seconde du métier de Technique électronique appliquée;

– la classe de seconde du métier de Comptabilité et mercatique;

– la classe de seconde du métier de Programmeur des systèmes et développement d’applications Web et mobile ;

– la classe de seconde du métier de producteur multimédia;

NB : les formations conduisant aux Diplômes de technicien aux métiers sont encouragées.

Dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront comporter les pièces suivantes:

– une fiche d’inscription précisant la spécialité et l’établissement choisis à télécharger gratuitement sur le site de la plateforme www.eresultats.bj ou sur le site www.educmaster.com ;

– une pièce d’état civil tenant lieu d’acte de naissance ;

– une copie légalisée du Diplôme une attestation ou certificat de scolarité;

– une copie de tous les bulletins de notes de la dernière classe fréquentée;

– un droit d’étude de dossier de 1.000 FCfa pour la formation au Cap et de 2.000 F pour la formation au Dtm ou Bac technologique à verser sur le lieu du dépôt des dossiers contre un reçu de droit de versement;

– une enveloppe timbrée format moyen portant l’adresse exacte du candidat.

Les candidats admis au Bepc, session de juillet 2020, sont autorisés à déposer leur dossier de candidature avec une copie de la liste des admis sur laquelle figurent leurs noms et prénoms.

Date limite et lieux de dépôt des dossiers de candidature

La date limite du dépôt des dossiers de candidature est impérativement fixée au mercredi 9 septembre 2020 à 18 heures précises.

Le dépôt des dossiers de candidature peut se faire à la Direction de l’enseignement

Technique et de la Formation Professionnelle sise à Sikècodji, derrière l’immeuble Sonimex à Cotonou; dans les Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (Ddestfp) ou dans les lycées publics d’enseignement technique et professionnel.

Professeur Mahougnon Kakpo

Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle