Rentrée scolaire 2020-2021: Le respect des mesures anti Covid toujours d’actualité

Les apprenants et enseignants reprennent le 28 septembre 2020 le chemin de l’école. Une rentrée des classes qui s’opère dans un contexte où la crise sanitaire liée au Coronavirus est toujours d’actualité. Selon le ministre de la communication, qui répondait aux questions d’actualité des professionnels des médias, mercredi 23 septembre 2020, le respect des gestes barrières doit être de mise afin d’éviter la propagation du virus dans le milieu scolaire. « Le gouvernement reconduit les principales mesures qui sont appliquées jusque-là, notamment le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et le lavage régulier des mains à l’eau et au savon », a laissé entendre Alain Orounla. Le porte-parole du gouvernement a aussi précisé que les dispositions idoines ont été prises par l’Exécutif pour permettre aux enseignants et apprenants de bénéficier d’une année scolaire apaisée. « Cela ne sera pas la première fois que nous assisterons à une rentrée apaisée puisque le gouvernement prend toujours les dispositions qu’il faut pour qu’apprenants et enseignants reprennent le chemin de l’école dans la paix et la joie. L’année scolaire 2020-2021 n’échappera pas à cette logique parce que le gouvernement a joué sa partition dans un contexte nouveau de Covid-19 », a-t-il conclu.