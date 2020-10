Rentrée scolaire 2020-2021:Les enfants toujours aux champs dans l’Alibori (L’appel du Ddemp)

La rentrée scolaire 2020-2021 a démarré depuis le lundi 28 septembre 2020 sur toute l’étendue du territoire national. Cependant, dans le département de l’Alibori, certains enfants sont encore dans les champs et dans les pâturages et n’ont toujours pas rejoint l’école. A cet effet, le directeur départemental des enseignements maternel et primaire de l’Alibori a lancé un appel aux parents. Il les invite à libérer leurs enfants pour qu’ils puissent rejoindre les salles de cours. « A l’endroit des parents d’élèves, je leur demande de nous aider à ramener les enfants qui sont encore dans les fermes pour la reprise des classes », a exhorté Bio Togou Gounou Zimé. Il a également lancé un message çà l’endroit des apprenants et les invite à ne pas perdre du temps. « Quant aux élèves, les apprenants, je leur dis qu’une nouvelle année a commencé. Pas de temps à perdre », a-t-il conclu.

B-H. A. (Stag)