Réorganisation des Car dans le Plateau  : Les capacités des élus renforcées sur les outils de gestion 

Face à la presse au cours du lancement officiel de l’atelier de renforcement des capacités des élus des Coopératives d’aménagement rural (Car) sur les outils de gestion à la maison des jeunes d’Adja-Ouèrè, mardi 23 juin 2020, la directrice de l’Agence territoriale de développement agricole (Atda-P), Gladys Tossou Lokossou, a laissé entendre que cette Agence a, à charge, la promotion de la filière palmier à huile. A ce titre, il a été entrepris sous la supervision et l’implication personnelle du ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche et du président de la République, la réorganisation des coopératives rurales. « Cette grande activité qui a conduit à l’installation des nouveaux élus nous permet aujourd’hui de faire un renforcement des capacités pour ce qui concerne la gestion des coopératives et la gouvernance au sein des coopératives. Avec l’avènement du gouvernement de la rupture, la réorganisation tant souhaitée pendant des décennies est devenue une réalité, donc les coopérateurs sont prêts aujourd’hui à ce que nous les accompagnons à pouvoir mieux comprendre leur rôle de sorte que les activités au niveau des Coopératives d’aménagement rural puissent produire de la richesse et permettent que chaque coopérateur puisse bénéficier des fruits de cette activité sur les sites des coopératives rurales », a-t-elle déclaré. Pendant les deux jours, les nouveaux élus seront formés sur plusieurs modules notamment ce qu’est une coopératives et la spécificité des coopératives rurales.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)