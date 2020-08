Réouverture des classes du Ci au Cm1 en toute sécurité sanitaire :Le gouvernement prend des mesures

Les écoliers du Cours d’initiation (Ci) au Cours moyen première année (Cm1) reprendront le chemin des classes le lundi 10 août 2020 après plus de quatre mois de vacances forcées en raison de la pandémie du Covid-19. Pour le bon déroulement des activités académiques durant le reste de l’année, le gouvernement par l’entremise du ministre des Enseignements maternel et primaire a rencontré mercredi 5 août 2020 les acteurs de l’école. Au cours de cette séance, les mesures prises pour une reprise en toute sécurité sanitaire des apprenants concernés ont été dévoilées.

Dans le cadre de la reprise des activités pédagogiques des classes du Cours d’initiation (Ci) au cours moyen première année (Cm1), le lundi 10 août 2020, le gouvernement a pris plusieurs dispositions. Entre autres mesures visant à assurer la sécurité sanitaire des apprenants et des enseignants, on note le nettoyage et la désinfection des écoles, le lavage obligatoire des mains à l’eau et au savon, le port du masque de protection obligatoire pour tous les usagers de l’école autres que les apprenants. Dans les cuisines des cantines scolaires, le respect strict des mesures d’hygiène est imposé afin d’éviter de transformer ces lieux en des foyers de contamination. Lesdites mesures ont été rappelées aux acteurs de l’école par le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, au cours d’une séance de travail avec les acteurs du secteur éducatif mercredi 05 juin 2020 à Porto-Novo. Selon l’autorité ministérielle, le gouvernement, en lançant la reprise des classes avec toutes ces dispositions sécuritaires, souhaite éviter au maximum, le décrochage massif des apprenants. Elle a exhorté les parents à veiller non seulement au respect strict des gestes barrières par les enfants en dehors du cadre d’études, mais à surveiller aussi leur alimentation afin de les maintenir durablement en bonne santé. La tenue de cette séance dans le cadre de la reprise des cours au primaire montre à nouveau l’engagement du gouvernement à préserver la santé des Béninois avec une stratégie réfléchie qui implique toutes les parties prenantes dans la recherche efficiente de solutions. Le ministre Salimane Karimou, n’a pas manqué d’appeler les enseignants à faire preuve de professionnalisme et d’exemplarité pour la réussite de cette reprise des activités pédagogiques. A noter que lesdites activités s’étendent sur la période du 10 août au 11 septembre 2020 pendant laquelle se tiendra également l’évaluation finale pour la validation de l’année scolaire.

Benjamin N. Douté