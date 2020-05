Reprise des cours après les congés liés au Coronavirus:Les examens de fin d’année auront lieu à bonne date

L’année scolaire 2019-2020 sera sauvée et les examens auront lieu à bonne date. Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, en a donné l’assurance en début de semaine lors de sa descente dans les établissements de l’Atlantique et du Littoral pour constater l’effectivité de la reprise des cours après environ deux mois de congés liés au Covid-19. Ci-dessous, un extrait de la déclaration de l’autorité ministérielle.

« Les parents d’élèves et élèves n’ont aucune inquiétude à avoir. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que tout puisse bien se passer. Les mesures prises ont été sérieusement étudiées et font leur effet. Par rapport aux enseignants, le gouvernement a mis à leur disposition, le processus de dépistage mais ce dépistage n’est pas obligatoire avant la reprise des cours. C’est une mesure supplémentaire ajouté par le gouvernement pour que nous soyons rassurés. Le dépistage sera progressif. Je voudrais rassurer les parents d’élèves de même que les élèves pour dire que même si un enseignant n’est pas dépisté, il peut aller en classe parce que si les mesures de distanciation et les autres mesures de port obligatoire de masques et de lavage des mains sont respectées, il n’y aura aucune inquiétude. Que les parents d’élèves soient rassurés, tranquilles, l’école a bel et bien repris et nous allons sauver notre année scolaire. Les examens de fin d’année auront bel et bien lieu. Toutes les dispositions sont prises à ce niveau. Ceux qui doivent s’en charger sont à pied d’œuvre pour que nous ayons une année parfaite. Que les uns et les autres se rassurent, le gouvernement travaille pour la Nation. Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir ».