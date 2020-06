Reprise du recouvrement des factures d’eau:Les clarifications de la Soneb

La reprise des opérations de recouvrement à la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) sous le Covid-19 nécessite des mises au point. C’est ce qu’a compris le Directeur général de la Société, Camille Dansou en apportant des clarifications à travers un communiqué rendu public le 18 juin 2020.

Aucun abonné de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb), débiteur de la période de crise du Covid-19 ne sera coupé pour non-paiement de facture d’eau. C’est ce que renseigne un communiqué en date du jeudi 18 juin 2020 et émanant de la structure en charge de la distribution d’eau potable au Bénin. « La Soneb a progressivement repris ses activités de relevés des index de consommation sur les compteurs et de recouvrement de factures, après diffusion le 22 mai 2020 d’un communiqué d’information. Par le présent, la Soneb voudrait rassurer son aimable clientèle, que la suspension de la fourniture d’eau s’opère uniquement chez les abonnés qui restent devoir de nombreuses factures antérieures à mars 2020, échues et impayées. Les factures des mois de mars et avril 2020 sont en cours de distribution et ne sont pas objet de recouvrement forcé. La Soneb n’a donc suspendu aucun client débiteur de la période de crise de Covid-19 », peut-t-on lire dans ledit communiqué. Quant aux mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19, la direction générale de la Soneb indique qu’aucune initiative de recensement de bénéficiaires desdites mesures n’est entreprise dans aucune de ses agences sur le territoire national. «…La conduite de leur mise en œuvre relève de l’entière responsabilité des structures compétentes. La Soneb se tient prête pour une stricte application de son volet eau potable en milieu urbain, suivant les modalités pratiques qui lui seront communiquées », a précisé la Société. Le Directeur de la Soneb, Camille Dansou, invite par conséquent les abonnés à s’acquitter de leurs factures d’eau, dans l’un quelconque des guichets ouverts dans les agences, tous les jours ouvrables de 07h30 à 15h30 sans interruption.