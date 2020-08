Réserves administratives de communes au Bénin:Alassane Séïdou met la pression

Le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou, est soucieux de la mise en œuvre de la décision gouvernementale sur la suspension de la cession des réserves administratives et leur recensement. A cet effet, il a demandé aux préfets et maires d’accélérer le processus aux fins de rester dans le délai qui expire le vendredi 18 septembre 2020 selon le message radio numéro 650/Mdg/Dc/Sgm/Ctj/Sa qu’il a signé. Dans ledit message, les maires et membres de leurs équipes dirigeantes, notamment les cadres des services des affaires domaniales, doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour satisfaire aux attentes du gouvernement. La circulaire adressée aux préfets, en début de ce mois d’août, les engage à prendre les dispositions idoines en vue de veiller à l’exécution sans délai de la décision. Elle rappelle les diligences relatives à l’établissement de la situation exacte de toutes les opérations de lotissement et de remembrement et la suspension de leur cession. La production de l’inventaire des services existants, la mise à disposition de l’ensemble des contrats liés aux dispositions de lotissement et le point financier de l’exécution des différents contrats font également partie des décisions prises par le gouvernement qui entend empêcher la cession opportuniste des réserves administratives dans les Communes. Préalables à l’instauration d’une gouvernance saine des réserves administratives, espaces destinés à l’érection des infrastructures socioéconomiques, les mesures prises par le Conseil des ministres font suite à un rapport de mission qui a relevé « de graves dysfonctionnements dans la gestion » desdites réserves dans nombre de Communes en plus « du défaut de préservation ».

N. D.