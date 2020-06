Respect des gestes barrières contre le Covid-19:Les lieux de culte inspectés ce weekend

Deux semaines après la réouverture des lieux de culte et bars, le nombre de personnes atteintes du Coronavirus a plus que doublé. Pareil pour le nombre de décès qui a presque triplé à la date du jeudi 18 juin 2020. En effet, de 259 cas confirmés (tests Pcr) le 2 juin 2020, dont 3 décès et 150 personnes guéries, le Bénin est passé hier à 597 cas confirmés (Pcr), 11 décès et 238 personnes guéries.

Ces statistiques inquiétantes ont amené le gouvernement à rencontrer plusieurs responsables de confessions religieuses. Au cours de la séance de travail qui a eu pour cadre la salle de conférence du Ministère de la santé, Pascal Irénée Koupaki, ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, a mentionné que l’Exécutif serait obligé de prendre d’autres dispositions les jours à venir si le virus maintenait une allure de propagation rapide. Dans cette veine, les émissaires du gouvernement ont exhorté les responsables religieux à s’engager davantage pour faire respecter les gestes barrières. Pascal Koupaki a d’ailleurs annoncé un contrôle de l’observance des règles de sécurité et d’hygiène dans les communautés religieuses ce weekend. « Nous allons déployer dans le weekend beaucoup de nos éléments qui reviendrons le lundi nous dire image à l’appui, comment le weekend s’est passé dans les différentes communautés religieuses et après cela, le gouvernement avisera », a déclaré le patron de l’administration du Palais de la Marina.