Respect des gestes barrières en milieu scolaire:Enseignants et responsables d’établissements appelés à redoubler d’efforts

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin et son collègue de l’Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahugnon Cakpo ont rencontré les enseignants et responsables d’établissements scolaires hier mercredi 24 juin 2020. A cette occasion, les autorités ministérielles ont invité les acteurs du système éducatif à plus d’efforts dans le respect des mesures barrières du Coronavirus.

Les mesures officielles prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus ne sont pas respectées dans les établissements scolaires. C’est du moins ce que pense le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Au cours de la séance qu’il a tenue avec les acteurs du système éducatif, Mahugnon Cakpo a fait savoir que les gestes barrières ne sont pas suffisamment respectées dans les lieux du savoir. « Aussi bien les élèves que des enseignants ne respectent pas les règles barrières », a-t-il regretté le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. « Nous avons observé le plus décevant des constats que même des enseignants n’ont pas de masques et ne se lavent pas régulièrement les mains », a déploré l’autorité ministérielle. Mahugnon Cakpo a par ailleurs invité les enseignants et les responsables d’établissements scolaires à être des modèles auprès des apprenants. Cette séance a permis au ministre de la Santé de rappeler le bien fondé des mesures prescrites par le gouvernement pour éviter la propagation du virus. Il a par ailleurs souligné que la fraicheur contribuerait à certains égards à l’accroissement observé du nombre de cas confirmés et de décès. Dans les pays occidentaux, avance Benjamin Hounkpatin, c’est au cours de l’hiver et du printemps que la contamination a flambé. Les responsables d’établissements scolaires et les enseignants présents à cette séance ont pris l’engagement d’être des relais auprès des apprenants pour le respect des règles barrières du Coronavirus.

