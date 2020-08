Résultats définitifs du Bac 2020:Une quinzaine d’organisations aux trousses des meilleurs candidats

Près d’une quinzaine d’organisation nationale et internationale s’intéressent déjà aux meilleurs candidats au Bac session de juillet 2020. L’annonce a été faite par le Directeur de l’office du Baccalauréat (Dob), Alphonse da Silva hier mercredi 26 août 2020 aux micros de la radio nationale. Au nombre de ces organisations figure la fondation Claudine Talon. Pour Alphonse da Silva, ces organisations nationales et internationales veulent prendre en charge ces meilleurs candidats afin de faire éclore leurs talents.

« Nous avons sur le plan national plusieurs fondations dont la plus célèbre, la fondation Claudine Talon qui voudrait avoir le nom des meilleurs avec leurs scores. Vous savez que cette fondation fait beaucoup pour les enfants. Il y a d’autres qui sont prêtes à les prendre en charge et à les aiguillonner pour que cette performance ne reste pas en vase clos. Ceux-là seront encouragés et bien guidés pour qu’ils puissent devenir de hauts cadres pour l’avenir de notre pays», a-t-il expliqué. Il est à rappeler qu’ils sont 170 candidats à avoir la mention Très bien, 1470 mentions Bien, 7240 mentions Assez bien, 37 096 mentions Passable et 220 candidats en situation d’attente. Les huit premiers au Bac 2020 sont de la série C.

Léonce Adjévi