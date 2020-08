Résultats du Bac 2020:Le Bénin premier dans l’Uemoa

Le Bénin est le pour le moment premier du Baccalauréat dans l’espace Uemoa. L’information a été donnée mardi 25 août 2020 par le Directeur de l’office du bac (Dob), Alphonse da Silva, lors d’un point de presse consacré aux résultats définitifs du Baccalauréat session de juillet 2020. De ce point, il ressort qu’il y a eu 170 mentions Très bien, 1470 mentions Bien, 7240 mentions Assez bien, 37 096 mentions Passable et 220 candidats en situation d’attente, moins nombreux que par le passé. Pour Alphonse da Silva, ces résultats se justifient par l’effort soutenu des chefs d’établissement, des ministres en charge de l’enseignement secondaire, supérieur et même primaire puisque parmi les acteurs du Baccalauréat, se trouvent des instituteurs qui ont aidé l’office à faire le secrétariat. « Beaucoup se sont demandés, qu’est-ce que cela va donner ? Certainement un taux très faible parce que les candidats n’auraient pas pu tout voir, mais nous sommes heureux que le Bac ait pu avoir lieu comme tous les autres examens et le taux de réussite cette année tutoie le taux de l’année dernière, taux atteint depuis 40 ans », a-t-il expliqué. Le Bénin est suivi de la Côte d’Ivoire avec un taux de 42%. Cette performance est à l’actif du gouvernement car, a-t-il reconnu, « le système éducatif de notre pays, est un système qui est bien géré sous la gouvernance du président Patrice Talon ». Il est à rappeler que les huit premiers au Bac 2020 sont de la série C. Le taux de réussite au Baccalauréat session unique de juillet de 2020 est de 49,73% au plan national.