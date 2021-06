(L’Afd contribue à la réalisation du projet en don et en prêt à hauteur de 22,95 milliards de francs Cfa)

Le Bénin disposera dans les tout prochains jours d’un musée de l’épopée des amazones et des rois du Dahomey. Le projet a été lancé hier jeudi 3 juin 2021, à Cotonou par le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni en présence du ministre du Tourisme, de la culture et des arts, de l’ambassadeur de France au Bénin.

Le projet de création du musée de l’épopée des Amazones et des rois du Dahomey et la valorisation du site palatial d’Abomey est en passe de se concrétiser. Il est entré dans sa phase active hier jeudi 2 juin 2021. Ce musée dont la vision est de raconter l’épopée des rois et amazones d’Abomey sera réalisé avec l’appui financier de la France. En effet, la France finance par le biais de l’Agence française de développement (Afd) la réalisation dudit projet à hauteur de 22,95 milliards de francs Cfa soit 35 mille euros en don et en prêt. Il sera mis en œuvre par l’Agence nationale pour la promotion des patrimoines et du tourisme (Anpt) avec l’appui technique d’Expertise France et du ministère français de la Culture. Il permettra la mise en valeur du site historique d’Abomey grâce à la réhabilitation de quatre palais royaux et à la construction d’un nouveau musée aux standards internationaux où seront exposées les œuvres héritées du royaume du Danhomè.

Projet phare du Plan d’actions du gouvernement (Pag 2018-2021), ce projet représente également une opération majeure du récent mandat de l’Afd en matière d’industries créatives et culturelles. Ce projet s’inscrit dans la dynamique du « retour des biens culturels » : le futur musée de l’épopée des amazones et des rois du Danhomè sera à terme le lieu d’accueil de 26 œuvres, trésors royaux d’Abomey, qui reviendront au Bénin et compléteront les collections béninoises sur le site. Inscrit sur les listes du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985, le site d’Abomey, capitale historique de l’ancien royaume du Danhomè, est l’un des sites touristiques majeurs du Bénin, et son attractivité mérite d’être renforcée.

Le projet vise aussi la réhabilitation d’une partie du mur de l’enceinte et la mise en place d’une promenade patrimoniale sur l’ensemble des 47 hectares du site. Les visiteurs béninois et internationaux pourront ainsi découvrir toute la richesse du patrimoine culturel et architectural du site classé d’Abomey.

Le patrimoine béninois valorisé

La mise en avant du patrimoine béninois et d’une histoire commune participera à la valorisation de la culture comme instrument de cohésion sociale et de dialogue pour que la jeunesse se réapproprie son histoire. Le projet vise aussi à favoriser la promotion du patrimoine touristique et culturel du Bénin en renforçant les capacités des acteurs béninois en termes de conservation et de mise en valeur patrimoniale. Il permettra également le renforcement de l’écosystème artisanal et contribuera à générer des retombées économiques pour le Bénin. En partenariat avec l’Ecole du patrimoine africain (Epa) et le Centre de formation professionnelle d’Abomey (Cfpa), le projet contribuera également à augmenter les capacités locales en termes de conservation et de valorisation du patrimoine culturel par le développement d’une offre de formation adaptée.

Odi I. Aïtchédji