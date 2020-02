Réunion des cadres de l’alliance Smart Africa au Bénin:Les projets numériques pouvant impacter les pays d’Afrique évalués

Une réunion technique des cadres du secteur du numérique des gouvernements africains et japonais se tient depuis hier mercredi 19 février 2020 à Cotonou. Initiée par les ministres des technologies de l’information et de la communication (Tics) de l’alliance Smart Africa, il s’agit d’une rencontre de deux jours pour évaluer les potentiels projets numériques pouvant impacter plusieurs pays d’Afrique. Selon le directeur de la technologie et de l’innovation de smart Africa, Didier Nkurikiyimfura, les projets qui seront identifiés seront soumis au conseil des ministres des technologies de l’information et de la communication de l’alliance smart Afrique lors du prochain sommet transforme Afrique qui aura lieu en avril en Guinée. Ils seront, par la suite, mis en œuvre grâce au partenariat Japon-Afrique. En procédant à l’ouverture de cette réunion, le secrétaire général du Ministère du numérique et de la digitalisation Oumarou Aboubacar Chabi Boubacar, a fait savoir que la réunion permettra de faire progresser les propositions visant à renforcer la coopération dans le domaine des tics entre les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les milieux techniques et tous les autres acteurs concernés.

Léonce Adjévi