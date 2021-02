Révolution numérique dans le système éducatif béninois:Le e-Bepc bientôt une réalité

Le système éducatif béninois se révolutionne plus en plus depuis avril 2016. Avec la numérisation des données de tous les élèves des collèges et lycées privés et publics du Bénin, les candidats à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc), pourront s’inscrire désormais en ligne avec plus de fiabilité grâce à la plateforme EducMaster. L’annonce a été faite hier, jeudi 25 février 2021 sur l’émission 5/7 de la télévision nationale par le Directeur des examens et concours, Dr Roger Koudoadinou. « Le Bepc 2021 est une véritable nouvelle formule. Je puis dire que nous sommes venus à l’échéance de faire goûter au peuple béninois le e-Bepc », a-t-il déclaré. Allant plus loin dans ses propos, il a fait savoir que l’organisation du Bepc relevait par le passé d’un mode artisanal. « Parce qu’il nous fallait autour de 5 mois de préparatifs aussitôt que le communiqué d’inscription est lancé entre novembre et décembre. Au terme du délai de dépôt échu des dossiers, nous passions 3 mois de saisie des données à partir du dossier physique déposé par le candidat dans son établissement. A présent, avec la récupération des données et les logiciels pertinents que le consultant de EducMaster a su faire aboutir, cela nous a permis de faire passer de 5 mois à 1 mois et demi », a-t-il conclu. Présent sur le plateau, le consultant de EducMaster, Dr Wahidi Abdou Bello, a rassuré, que le Bénin, a un environnement politique qui a permis la mise en œuvre de la révolution numérique. « Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des moyens rudimentaires pour gérer près d’un million d’élèves », a soutenu l’Enseignant chercheur de la Faculté des sciences et techniques (Fast) de l’Université d’Abomey-Calavi.

Léonce Adjévi