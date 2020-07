Revue du Pta du Ministère du tourisme, de la culture et des arts:Les cadres du Mtca prennent de nouveaux engagements

Les cadres du ministère du Tourisme, de la culture et des arts ont pris de nouveaux engagements pour l’atteinte des objectifs assignés à leur ministère dans le Programme d’actions du gouvernement. C’était à l’ouverture des travaux de la revue au 30 juin 2020 du Plan de travail annuel du ministère du Tourisme, de la culture et des arts jeudi 16 juillet 2020, à Cotonou.

Le bilan au 30 juin 2020 du Plan de travail annuel du ministère du Tourisme, de la culture et des arts n’est pas reluisant. Jean-Michel Abimbola et ses collaborateurs ont fait le constat après l’état des lieux de la gestion à mi-parcours des programmes et projets dudit ministère. En effet, le taux d’exécution financière globale du Mtca hors dépenses du personnel au 30 juin 2020 est de 38,24%, base engagement et de 25,79% base ordonnancement. Hors ressources extérieures, il est de 48,85% base engagement et 44,25% base ordonnancement, contre un taux d’exécution physique globale de 30,56%. Un tableau qui n’est pas du goût du ministre du Tourisme, de la culture et des arts. C’est pourquoi Jean-Michel Abimbola a exhorté ses collaborateurs à redoubler d’ardeur afin de traduire en actes concrets les ambitions du gouvernement combien grandes pour les secteurs du tourisme, de la culture et des arts. « La vision de l’Exécutif pour le Mtca constitue pour chacun de nous une source de pression supplémentaire, mais aussi de rechercher la perfection dans nos actions quotidiennes », a rappelé le ministre Abimbola a ses collaborateurs à l’ouverture des travaux.

Odi I. Aïtchédji