Riposte au Covid-19:Professionnels de santé et assistants sociaux félicités pour leur dévouement

Les professionnels de la santé et assistants sociaux sont au front et en première ligne de la lutte contre le Coronavirus au Bénin. Qu’ils soient médecins, urgentistes, ambulanciers, laborantins, psychologues, hygiénistes, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, biologistes et auxiliaires, ils s’investissent à fond dans le combat pour réduire la propagation du virus. A cet effet, le gouvernement a adressé une reconnaissance à leur endroit pour les sacrifices consentis depuis la découverte du premier cas du Covid-19 dans le pays jusqu’à ce jour où les cas confirmés évoluent à une vitesse de croisière. Malgré leur forte exposition à la maladie, ces professionnels de la santé et assistants sociaux sont très impliqués en amont comme en aval à travers leur sens d’écoute, la sensibilisation des populations, la réalisation des tests de dépistage, le traitement et la prise en charge des malades. « Le gouvernement et l’ensemble du peuple béninois leurs témoignent une profonde reconnaissance et les encouragent davantage à maintenir ce niveau d’implication et d’engagement très apprécié », peut-on lire sur la plateforme gouvernementale dédiée aux informations sur la pandémie en guise de reconnaissance pour les efforts consentis.