Riposte contre la propagation du Coronavirus:Le Bénin enregistre ses premiers cas de guérison

Le Bénin enregistre ses premiers cas de guérison du Coronavirus. Après les soins intensifs reçus par les deux premiers malades, les signes ont complètement régressé. Ils sont au terme de leur traitement à la chloroquine. L’assurance a été donnée par le secrétaire général du Ministère de la santé, Ali Imorou Bah Chabi sur la télévision nationale le mardi 24 mars 2020. En effet, conformément au protocole de chloroquine, les traitements doivent prendre fin le mercredi 25 mars 2020. A l’issue de leur traitement, ils vont regagner leurs familles suivant un protocole de retour en communauté. Pour ce qui est desdits cas, il faut rappeler que ce sont des étrangers. Le premier est un burkinabé âgé de 49 ans.

Il avait quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 04 mars et y est resté durant jusqu’au 12 mars 2020, avant de rentrer au Bénin par voie aérienne qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. Le second est une jeune allemande de 21 ans venue d’Allemagne le 11 mars 2020. Elle a rejoint Cotonou via Munich par Paris. « Le recensement des contacts démarré le lundi 16 mars 2020 a permis de dénombrer 16 contacts-directs en communauté », a confié le secrétaire général du Ministère de la Santé le 18 mars 2020. Après les analyses, ils ont été automatiquement pris en charge et mis sous traitement. Les trois autres cas sont également pris en charge au niveau du site de Cotonou. Le dispositif mis en place par le Bénin pour la riposte contre le Covid-19 porte donc ses fruits.

Abdourhamane Touré