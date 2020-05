Riposte contre le Coronavirus:Extension de « monentreprise.bj » aux entrepreneurs de Calavi et de Porto- Novo

Le Directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex), Laurent Gangbes s’est rendu à l’Agence de l’Apiex située à Calavi hier lundi 18 mai 2020. Cela, pour la mise en service la plateforme de création en ligne des entreprises, pour les promoteurs souhaitant domicilier leur entreprise dans les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé Plateau.

Il s’agit de permettre aux créateurs d’entreprises de ces deux départements de créer leur entreprise en ligne sans se déplacer, comme c’est le cas déjà pour le département du Littoral (Cotonou) depuis le 17 février 2020. D’un point de vue pratique le promoteur peut désormais faire le dépôt de son dossier de création en ligne sur la plateforme « monentreprise.bj », obtenir son extrait du Registre du commerce et du crédit mobilier (Rccm), son numéro Ifu, sa notification de numéro employeur Cnss, sa carte professionnelle ou d’importateur, etc., payer les frais de formalisation en ligne. Tout ceci sans se déplacer. Il convient de souligner que l’ensemble du processus permettant d’obtenir tous ces documents se fait dans un délai maximum de 2 heures. En cas de difficulté dans la création sur le site « monentreprise.bj », l’Apiex a mis en place un service d’assistance téléphonique ainsi qu’une boîte de dialogue sur « monentreprise.bj », pour accompagner le créateur d’entreprise. Cette extension du service aux promoteurs des deux départements est une étape supplémentaire dans la stratégie engagée par l’Apiex dans le cadre de la digitalisation de ses prestations, en cohérence avec la volonté du gouvernement d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Les travaux sont en cours actuellement pour donner cette possibilité aux autres départements du pays. Notons par ailleurs que cet outil arrive à point nommé pour participer à la lutte contre la propagation du Covid-19, puisqu’il évite aux promoteurs de se déplacer et de se regrouper dans les agences de l’Apiex. Enfin, il convient de préciser que, selon le classement de la Conférence des Nations Unis pour le Commerce et le développement (Cnuced), cette performance de l’Apiex, place le Bénin parmi les cinq (05) meilleures Nations au plan mondial, ayant un dispositif de création 100% en ligne au même titre que le Danemark, l’Estonie, la Nouvelle-Zélande, le Sultanat d’Oman et la Suisse. Le Directeur général de l’Apiex Laurent Gangbes se dit particulièrement fier de cette performance qui participe à la modernisation du service public et à la transformation de la manière dont les collaborateurs de l’Agence rendent le service aux citoyens.

Abdourhamane Touré