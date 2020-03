Riposte contre le Coronavirus:Les visites interdites dans les prisons

Le respect des mesures gouvernementales visant à empêcher la propagation du Coronavirus s’impose à tout le monde, y compris les détenus. Désormais et jusqu’à nouvel ordre, aucune visite n’est admise dans les prisons civiles du Bénin. La nouvelle a été apportée aux prisonniers sur tout le territoire national par le directeur général de l’Agence pénitentiaire du Bénin, Jilles Yèkpè. En tournée à la maison d’arrêt de Cotonou, Parakou, Natitingou, Missérété, Abomey, et Lokossa, le message passé a été le même. L’heure est grave, l’ennemi est aux portes et il faut adopter les bons comportements tels que le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, l’utilisation de la solution hydro-alcoolique et le port de masques et de gants. Mais outre ces gestes salvateurs, une des mesures gouvernementales adaptées au cas des prisons est la suspension des visites aux prisonniers. « Ces mesures ne sont pas pour vous faire mal. Elles sont instaurées pour votre bien, votre bien-être, votre santé et la santé de tout le pays », a rassuré Jilles Yèkpè. Il a précisé à chaque étape, que dès que les nouvelles iront de mieux en mieux, la mesure de suspension sera levée.

