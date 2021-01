Riposte contre le Covid-19:La France propose un projet d’acquisition de vaccin au Bénin

Au-delà des dons matériels, la France propose au Bénin le projet Covax pour faciliter l’accès des populations les plus vulnérables à la vaccination contre le Coronavirus. L’information a été donnée par l’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy, lors de la remise d’un deuxième lot de matériels et d’équipements médicaux par l’Agence française de développement (Afd), et l’Agence belge de développement (Enabel), mardi 19 janvier 2021. « Nous sommes tout à fait en pointe sur le projet Covax qui est un dispositif qui devrait permettre aux populations les plus vulnérables d’avoir accès au vaccin. Il s’agit d’un vaccin qui intéresse de nombreux pays, qui a été proposé aussi au Bénin. Et on est en train de voir comment articuler tout cela », a confié l’ambassadeur. A noter que la France n’attend désormais que l’accord des autorités béninoises au projet pour mettre le vaccin contre le Covid-19 à la disposition des populations.

Benjamin N. Douté