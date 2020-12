Riposte contre le Covid-19:Le Fmi appuie le Bénin avec 177,96 millions de dollars

Le Bénin bénéficie de l’accompagnement du Fonds monétaire international dans le cadre de sa stratégie de riposte contre le Coronavirus. Hier lundi 21 décembre 2020, le Conseil d’administration du Fmi a approuvé une aide d’urgence de 177,96 millions de dollars américains au Bénin pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Le Conseil d’administration du Fmi a approuvé 177,96 millions de dollars américains d’aide d’urgence au Bénin au titre de l’instrument de financement rapide (Rfi) et de la facilité de crédit rapide (Fcr). Cet appui complète l’augmentation de 103,3 millions de dollars américains approuvé au titre de la Fec en mai 2020. La baisse de la demande extérieure et l’approfondissement de l’impact économique de la pandémie de Covid-19 ont aggravé les positions extérieures et budgétaires. Les ressources supplémentaires au titre de la facilité de crédit rapide et de l’Instrument de financement rapide contribueront à la croissance de la réponse du gouvernement au Covid-19 et à catalyser des ressources supplémentaires des donateurs. Les autorités se sont engagées à améliorer davantage la transparence des dépenses du Covid-19, afin de garantir que le financement fourni est consacré à la résolution de la crise. Pour répondre aux besoins urgents en matière de budget et de balance des paiements résultant des efforts visant à lutter contre l’impact persistant de la pandémie du Covid-19, le Conseil d’administration du Fmi a validé un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide (Fcr) de 59,35 millions de dollars Eu, 33,33% de la quote-part et un achat au titre de l’instrument de financement rapide (Rfi) équivalent à 82,54 millions de dollars, 66,67% de la quote-part. Il s’agit de la deuxième aide d’urgence du Fmi depuis le déclenchement de la pandémie le 15 mai 2020, le Conseil d’administration du Fmi a approuvé une augmentation de l’accès au titre de l’accord Fec 2017-20 de 103,3 millions de dollars. Le financement supplémentaire d’aujourd’hui porte à 281,26 millions de dollars l’assistance totale des prêts du Fmi fournie au Bénin pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La pandémie du Covid-19 a eu un impact plus grave que prévu sur l’activité économique, touchant presque tous les secteurs de l’économie. Les perspectives économiques se sont encore dégradées avec l’aggravation des déficits budgétaire et courant. Le soutien d’urgence du Fmi financera l’intensification de l’aide sanitaire et économique, renforcera la confiance et aidera à catalyser le soutien des donateurs. Afin de garantir que le financement fourni est dépensé comme prévu pour faire face à la crise, les autorités se sont engagées à renforcer encore la transparence du processus de passation des marchés.

AT