Riposte efficace au Covid-19:L’Ansalb engage des réflexions sur les savoir-faire endogènes

L’Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin (Ansalb), a organisé le vendredi 26 juin 2020 une séance scientifique spéciale sur le Covid-19. Enseignants-chercheurs, cadres des forces armées béninoises, communicateurs et autres acteurs étaient tous réunis dans l’amphithéâtre Idriss Deby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi avec pour objectif de contribuer à une riposte efficace au Covid-19 après l’appréciation de la situation de la pandémie et ses conséquences au Bénin.

Au cours de cette rencontre, plusieurs communications relatives à l’historique, aux résultats des recherches des plantes médicinales et autres en vue de lutter efficacement contre le Coronavirus ont été présentées. Selon Mahouton Norbert Hounkonnou, académicien et président de l’Ansalb, cette séance scientifique spéciale sur le Covid-19 est une occasion pour les participants d’échanger sur les savoir-faire endogènes pour répondre aux attentes des populations. « La préoccupation qui nous rassemble ici est partagée par l’ensemble de notre communauté. A travers les différentes communications, nous pourrons apprendre davantage sur le mal qui déstabilise notre environnement et les échanges nous permettront d’aller de l’avant », a-t-il déclaré. Toutefois, a fait savoir le président, la recherche africaine saura dépasser le cadre formel et ira puiser dans les ressources naturelles, les savoir-faire endogènes, la médecine traditionnelle dans toutes ses dimensions pour servir les peuples, l’humilité et enrichir le patrimoine universel.