Salon des banques et Pme de l’Uemoa à Cotonou:Youépeme Nagalo préconise des creusets d’échanges

Le Secrétaire permanent du Salon des banques et petites et moyennes entreprises (Pme), de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) est revenu sur les tenants et aboutissants de la 6ème édition du Salon des banques et Pme de l’Uemoa, ainsi que ses perspectives à court et à long terme. C’était hier mercredi 11 novembre 2020, à Cotonou, sur la plateforme d’échanges et de communication du journal ‘’L’Economiste’’. Youépeme Hermann Nagalo a fait savoir qu’il était nécessaire de trouver un mécanisme au niveau des pays membres de l’espace Uemoa afin de créer des creusets d’échanges des Pme entre elles d’une part, et d’autre part, entre les Pme et les banques. Pour l’invité du club de ‘’L’Economiste’’, il est primordial d’écouter les efforts qui se font au niveau communautaire, pour que les pays aient une charte visant à les valoriser. Toutefois, il informe les journalistes des innovations, notamment la caravane des Pme qui vise à faciliter leur participation à ce Salon. Le Secrétaire permanent du Salon des banques et Pme a exprimé sa satisfaction pour l’organisation de l’événement au Bénin.

B. N. D