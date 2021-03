Samu :Le ministre de la Santé installe le Conseil d’administration

Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a installé jeudi 4 mars 2021, les membres du Conseil d’administration du Service d’aide médicale d’urgence du Bénin (Samu-Bénin).

Le chantier de réforme profonde et complète du Service d’aide médicale d’urgence du Bénin (Samu-Bénin) est définitivement amorcé. Avec l’installation des membres du Conseil d’administration, les lignes devront véritablement bouger les prochains jours. C’est en tout cas le vœu du ministre de la Santé qui a tracé les grandes orientations au cours de la séance d’installation des membres. A terme, la réforme enclenchée devra permettre de redorer le blason de la structure et en donner une envergure plus grande. Au cours de son intervention, Benjamin Hounkpatin est revenu sur les attentes du gouvernement sur le plan de l’amélioration de l’offre de soin pré-hospitalière. L’urgent selon lui est de doter la structure d’un plan de travail composé d’un plan d’urgence qui soit un ensemble de réponses rapides à apporter aux besoins pressants de la structure. « Le défi est vraiment énorme. Nous devons aujourd’hui reconstruire totalement le Samu. Je connais vos compétences et vos faits d’armes. Je connais votre engagement pour un système résilient offrant des soins de qualité, des soins accessibles à nos populations qui en ont tant besoin y compris les soins d’urgence », a-t-il laissé entendre.

Abdourhamane Touré

Les membres du Conseil

d’administration du Samu

– G. Evelyne A. Yelian Quenum

– Ali Imorou Bah Chabi

– Olivier Dassi

– Joël Darius E. Zodjihoué

– Gomina Z. Sanni

– Ganiou Raimi

– C. Anatole Lalèyè