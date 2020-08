Sauvetage de 5 naufragés sur le fleuve Okpara:Talon félicite Sakinatou Harouna pour sa bravoure (L’héroïne de Woria décorée à titre exceptionnel)

Le chef de l’Etat a reçu, hier mercredi 19 août 2020, au Palais de La Marina, l’héroïne de Woria. A l’issue de son audience avec le président de la République, Sakinatou Harouna a été faite, à titre exceptionnel, Chevalier de l’ordre du mérite du Bénin.

Le président de la République a reçu en audience hier mercredi 19 août 2020, Sakinatou Harouna qui a sauvé la vie à cinq (05) des onze (11) passagers d’une barque, lors du naufrage survenu le 3 août 2020, sur le fleuve Okpara à Woria dans la Commune de Tchaourou. Au cours des échanges, Patrice Talon lui a témoigné sa fierté et a exprimé de vive voix ses félicitations ainsi que celles de la Nation tout entière pour son acte héroïque. A cette occasion, Patrice Talon a invité tous les citoyens à s’investir spontanément pour sauver des vies lorsque les situations de détresse viendraient à se présenter. Pour le chef de l’Etat, le geste de la jeune dame est un acte de bravoure exceptionnel, « qui est ce que la nation attend de tout le monde ». « Quand le devoir appelle, que chacun puisse spontanément, sans réfléchir aller à cette mission », a-t-il déclaré. Après une brève présentation de l’héroïne par la ministre Véronique Tognifodé Mèwanou, la jeune dame de Woria a été décorée. Grand maître de l’Ordre national du Bénin, le chef de l’Etat l’a élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Bénin. Cela, pour récompenser et immortaliser son acte de grande bravoure empreint d’humanisme, de patriotisme et de fierté pour la gent féminine en particulier. Elle a été reçue en présence des ministres Véronique Tognifodé Mèwanou des affaires sociales et de la microfinance, Sacca Lafia de l’intérieur et Alimatou Shadiya Assouman de l’Industrie et du commerce. Sakinatou Harouna était accompagnée de son mari et de son oncle.

Odi I. Aïtchédji