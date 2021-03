Séance d’échange entre Aurélien Agbénonci et la population d’Abomey:Les réalisations du Pag portées à la connaissance de la population

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, était samedi 27 février 2021 aux côtés de la population d’Abomey. A cette occasion, il a expliqué à ces derniers les réalisations du Programme d’actions du gouvernement (Pag).

Les populations d’Abomey en savent davantage sur les réalisations du Programme d’actions du gouvernement (Pag). Elles ont été entretenues sur le sujet par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, samedi 27 février 2021. Dénommée « Conversation citoyenne », les échanges se sont déroulés autour du thème « Appropriation des réformes et résultats du Programme d’actions du gouvernement ». Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l’une des raisons qui fondent sa descente dans la cité historique d’Abomey, est l’appropriation par les populations des réalisations du Programme d’actions du gouvernement (Pag). Suivant ses explications, le gouvernement présidé par le président Patrice Talon a travaillé inlassablement pour réaliser ce qu’il s’est engagé à accomplir durant son mandat. Ce que le président de la République au cours de sa tournée de reddition de comptes, a expliqué aux populations. Mais en raison de la pandémie du Coronavirus, le grand monde n’a pas été mobilisé pour écouter le chef de l’Etat. Et il était nécessaire pour les ministres du gouvernement, de parcourir les hameaux, les Communes, les quartiers de ville, et les villages pour expliquer ce qui a été fait afin que les populations puissent s’en approprier. Ainsi donc, dans un langage franc et sincère, il a fait le tour d’horizon de ce qui a été fait durant le quinquennat qui s’achève. Il a notamment évoqué le projet Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch), les microcrédits, l’entreprenariat, les réformes dans le domaine de la digitalisation, l’accès à l’eau potable et l’énergie … ». Pour lui, c’est important aussi que les réalisations soient expliquées. Sans oublier les belles performances économiques. Pour finir, au regard de ces réalisations, il a invité les Béninois à sortir massivement pour aller voter, de faire leur choix en toute liberté. « Ce n’est pas dans l’indifférence, dans l’abstention qu’on bâtit une République, il faut s’engager », a-t-il exhorté.

Léonce Adjévi