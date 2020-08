Second mandat pour le président de la République: »Perspectives Talon 2021″ mobilise l’Ouémé et le Plateau

Le mouvement politique « Perspectives Talon 2021 » ratisse large pour offrir le second mandat au président Patrice Talon en 2021. Après l’installation de la coordination départementale du Plateau à Kétou, le bureau exécutif avec à sa tête Constantin Adda, a mis le cap sur le Plateau le samedi 22 août 2020 pour le même exercice.

Le mouvement « Perspectives Talon 2021 » poursuit la mise en marche de sa machine pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Après l’installation de ses structures décentralisées à Kétou pour le compte de la coordination du Plateau, le maillage du terrain politique s’est poursuivi dans la soirée du samedi 22 août 2020 à Porto-Novo où la coordination de l’Ouémé a été installée. Grâce à la détermination et l’engagement du bureau exécutif du mouvement qui a à sa tête Constantin Adda, la ville capitale est désormais mobilisée pour la réélection du chef de l’Etat. Pour les filles et fils de la cité des « aïnonvis », les réalisations de Patrice Talon de 2016 à 2021 plaident en faveur d’un second mandat. Les femmes du marché Ouando organisées en association, ont délégué un groupe qui a officialisé leur adhésion au mouvement. Elles ont apporté leur contribution à la caution du candidat qui s’élève à 33 900 FCfa. Ce qui porte la cotisation totale à 2.675.075 de FCfa. A travers cette adhésion suivie de leur contribution symbolique, les femmes invitent le chef de l’Etat à poursuivre ses œuvres de développement. Le mouvement a enregistré également une autre adhésion. Il s’agit de Mathias Bah. Une force importante qui fait du combat pour la réélection de Patrice Talon une priorité. La rencontre de Porto-Novo a connu son épilogue tout comme à Kétou avec l’installation des structures décentralisées du mouvement « Perspectives Talon 2021 ». Les jeunes, homme et femmes qui ont été installés aussi bien à Kétou qu’à Porto-Novo ont pris l’engagement d’accompagner durablement « Perspectives Talon 2021 » pour une victoire sans appel en 2021. A chaque étape, une lettre de mission a été remise aux délégués départementaux du mouvement.

Abdourhamane Touré