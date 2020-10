Secteur énergétique:La Coopération bénino-nippone se consolide

Le ministre de l’Energie, Jean-Claude Dona Houssou et le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa ont échangé le vendredi 9 octobre 2020 sur les questions de coopération, notamment dans le domaine de l’énergie électrique. Les deux pays s’engagent à renforcer leur coopération dans le secteur.

La coopération du Bénin et du Japon se consolide davantage. Le gouvernement japonais s’engage à accompagner le Bénin, notamment dans sa dynamique d’indépendance énergétique. C’est ce qu’on peut retenir du tête-à-tête entre le nouvel ambassadeur du Japon au Bénin et le ministre béninois de l’Energie. A sa sortie de l’audience avec le ministre, le diplomate japonais a confié qu’il a promis à son hôte béninois, la poursuite de l’accompagnement des actions entamées et leur consolidation. «Le gouvernement du Japon, à travers l’Agence de coopération japonaise (Jica), va continuer les études de base sur les possibilités de coopérer dans le domaine énergétique », a déclaré l’ambassadeur. Quant au ministre de Jean-Claude Dona Houssou, il a mis l’accent sur la poursuite du dynamisme porté par le prédécesseur de Takahisa Tsugawa. «J’ai compris à travers nos échanges qu’il y aura une continuité dans cette dynamique et que particulièrement l’énergie sera un secteur de concentration sur lequel le japon insistera à travers Jica pour qu’on puisse ensemble, dans les mois et les années à venir, poser les jalons importants pour améliorer notre système électrique», a-t-il laissé entendre.

Benjamin N. Douté