Sécurité:Deux buffles terrorisent Nikki

Les populations de Sèrèkalé, Commune de Nikki vivent dans la psychose depuis le mercredi 19 février 2020. Elles sont hantées par la présence de deux buffles en divagation dans la ville. Selon les explications du capitaine Franck Fagnissè, chef de cantonnement des eaux et forêts de la région, les bêtes proviennent du Nigéria. Les buffles sont réputés dans le monde pour leur aspect dangereux. Ils sont très rapides et ceux de l’Afrique sont grégaires et peuvent tuer même des lions et des chasseurs. Ces buffles seraient, d’après le capitaine Franck Fagnissè, en partance pour les trois rivières ou le parc W. Il rassure la population de Nikki et les invite à ne pas s’affoler et d’éviter de les provoquer.

Merveille Sagbohan (stag)