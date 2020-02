Sèmè-Podji:Le maire offre des motos aux conseillers et personnel

Une quarantaine de motos neuves a été mise à la disposition du personnel de la mairie et des conseillers. C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux, le vendredi 07 février 2020. Cet acte du maire Charlemagne Honfo est le témoignage de sa détermination à améliorer les conditions de travail du personnel et de favoriser la mobilité des conseillers.

A cette cérémonie qui s’est tenue dans les locaux de l’arrondissement de Sèmé-Podji, les agents de la mairie ont félicité l’édile pour son leadership depuis 2015 et ses actions de développement au profit des populations. A les en croire, le maire Charlemagne Honfo est une chance pour la Commune. C’est pourquoi, à l’unisson, ils lui ont renouvelé leur engagement à l’accompagner dans sa vision de faire de Sèmè-Podji une ville prospère et résiliente à l’horizon 2025. Prenant ainsi la parole, le patron de l’exécutif communal a remercié ses collaborateurs pour leur disponibilité constante à l’accompagner. « N’ayez pas peur, car le meilleur reste à venir. Je ne peux pas faire de bilan pour un travail qui est le mien. Ce qui a été fait est visible et palpable, et c’est dans la communion qu’on peut réaliser le bien-être de tous dans la commune », a martelé Charlemagne Honfo. Il a enfin rappelé que 2020 est une année charnière, et que les élections qui viennent doivent être vécues sans aucune passion. A la fin de la cérémonie, trois agents du personnel admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été gratifiés par l’autorité.

Joël Samson Bossou